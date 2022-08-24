₴1000 за «схему» з приватизацією квартири: судитимуть головбуха харківського підприємства

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до Полтавського районного суду Полтавської області обвинувальний акт стосовно головного бухгалтера за фактом одержання неправомірної вигоди для себе, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що головбух одного з харківських підприємств на початку лютого 2022 року розробила незаконну схему.

До неї звернувся чоловік, щоб отримати документ за підписом керівництва підприємства для виключення квартири з числа житлової площі та визнання його матері наймачем вказаної житлової площі з метою проведення подальшої приватизації.

Головбух повідомила чоловіку, що вона все «організує», проте «послуга» буде вартувати йому 1000 доларів США, на що той погодився.

Жінка виготовила документ, підписала у керівника та передала його «клієнту», отримавши за це неправомірну вигоду.

Досудове розслідування проводив СВ ВП №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області, оперативний супровід здійснювали співробітники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура