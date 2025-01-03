$1000 за сприяння в одержанні земельної ділянки – в отриманні хабаря підозрюють селищного голову на Тернопільщині

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури селищному голові повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні 1000 доларів США неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого йому службового становища, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Встановлено, що місцевий підприємець запланував видобувати глину та виготовляти з неї цеглу, викупивши в іншого бізнесмена комплекс будівель і споруд цегельного заводу. Селищний голова знаючи, що договір оренди земельної ділянки під цегельним заводом закінчився, пообіцяв підприємцю за 1000 доларів США посприяти в укладенні нового.

Правоохоронці затримали посадовця у закладі громадського харчування при одержанні ним неправомірної вигоди в порядку ст. 208 КПК України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення його від посади.

Розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу УСР в області ДСР НП України.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури