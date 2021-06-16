$1000 за уникнення відповідальності та переміщення товарів через кордон – на Одещині затримано прикордонника

За процесуального керівництва Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері затримано службову особу Білгород-Дністровського прикордонного загону під час вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, інспектор прикордонної служби відділу прикордонної служби «Старокозаче» Держприкордонслужби України вимагав у громадянина 1000 дол США за непритягнення до відповідальності та сприянні у переміщенні товарів народного споживання через державний кордон України поза межами пунктів пропуску.

Правоохоронці затримали інспектора в порядку ст. 208 КПК України під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Миколаєві, за оперативного супроводу співробітників Управління Служби безпеки України в Одеській області та відділу внутрішньої та власної безпеки по Білгород-Дністровському прикордонному загону Державної прикордонної служби України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Спеціалізованої прокуратури

у військовій та оборонній сфері Південного регіону