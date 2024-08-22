$1000 за вступ до коледжу для відстрочки від призову: у Житомирі викрили учасників протиправної схеми

Трьох жителів обласного центру слідчі поліції підозрюють у хабарництві. Керівники коледжу, які водночас були членами приймальної комісії для вступу на навчання, вимагали та одержали гроші за зарахування на денну форму військовозобов’язаного абітурієнта.

Поліцейські встановили, що у липні 32-річний житомирянин звернувся до житомирського коледжу щодо вступу. Здобуття вищої освіти на денній формі давало можливість студенту уникнути мобілізації до лав ЗСУ. Завідувач навчальної практики закладу, усвідомлюючи таку зацікавленість, пообіцяв чоловікові посприяти у безперешкодному вступі.

Надалі освітянин відвів абітурієнта до кабінету директора коледжу. Керівник закладу у присутності свого заступника повідомив, що посприяє вступнику. Однак, аби навчатися та отримати бажану відстрочку від призову, він має сплатити 1000 доларів. Майбутній студент зобов’язувався передати «подяку» через заступника директора.

Абітурієнт погодився на таку умову та згодом був зарахований на навчання в обхід процедури конкурсу.

Протиправну діяльність освітян задокументували слідчі слідчого управління ГУНП в Житомирській області спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ.

20 серпня під час низки обшуків у коледжі та за місцями проживання фігурантів поліцейські виявили та вилучили майже 41 тисячу доларів, 540 євро, 69 тисяч гривень, дві іномарки, документацію та інші речові докази, що можуть свідчити про правопорушення.

Наразі всім трьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Крім того, завідувач навчальної практики підозрюється у пособництві (ч. 5 ст. 27 КК України).

Розслідування у кримінальному провадженні триває, процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура.

Відповідно до чинного законодавства таке кримінальне правопорушення карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області