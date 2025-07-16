$10000 прикордоннику в обмін на нелегальну втечу з країни: на Закарпатті затримали переправника

Правоохоронці заблокували чергову схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Для реалізації злочинного плану зловмисник хотів підкупити прикордонника та запропонував йому 10 тисяч доларів хабаря.

Оперативники Закарпатського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно зі слідчими поліції Закарпатської області викрили ділка – організатора незаконного переправлення військовозобов’язаних до Угорщини.

Зловмисником виявився 34-річний мешканець міста Мукачево. Він підшукував охочих уникнути служби в армії та за гроші обіцяв допомогти нелегально покинути країну. «Клієнтам» пропонував іти поза офіційними пунктами пропуску, гарантуючи організацію безперешкодного доїзду через прикордонні пости.

У свою нелегальну схему фігурант активно намагався втягнути працівника Держприкордонної служби, запропонувавши «угоду». За його замислом останній мав би пропустити автомобіль з чотирма «клієнтами» без належної перевірки та підказати найбезпечніший маршрут втечі. За таку послугу пропонував 10 тисяч доларів «винагороди».

Зібравши групу «туристів-втікачів», ділок мав безперешкодно провезти їх через блок-пост, де чергував прикордонник, до місця перетину. Що правда план зловмисника не здійснився, оскільки військовослужбовець діяв під контролем оперативників ДВБ НПУ та внутрішньої безпеки ДПСУ.

Фігуранта затримали в установленому законом порядку під час передачі частини хабаря – більше 4 тисяч доларів. У нього також вилучили автомобіль на якому він перевозив «клієнтів» та грошові кошти – понад 160 тисяч гривень, 1400 євро та 100 доларів.

Слідчі ГУНП в Закарпатській області вже вручили зловмиснику підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч.1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Заходи проводилися спільно з працівниками ВВВБ по 27 прикордонному загону Держприкордонної служби.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України