10000 євро за організацію незаконного перетину державного кордону України – підозрюється прикордонник та його спільник

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сумах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди оперативним співробітником прикордонного загону та його посередником.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, правоохоронець вимагав від громадянина України 10000 євро за незаконне переправлення через держаний кордон України до Російської Федерації, а гроші українець мав передати через посередника.

Правоохоронці затримали фігурантів 18 червня 2021 року під час передачі неправомірної вигоди. Їм вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обом обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Протиправну діяльність осіб припинено за оперативного супроводу четвертого оперативного відділу (з дислокацією у м. Сумах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві та сприяння Сумського прикордонного загону Східного регіонального управління ДПС України.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

УК