$10000 за сприяння у звільненні з військової служби: у хабарництві викрили військовослужбовця одного ізвійськкоматів Одещини

Правопорушнику повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на військових посадових осіб. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Викрили та задокументували протиправні дії чоловіка співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР НПУ спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 43-річний працівник одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеської області, з метою особистого збагачення, повідомив родичці військовослужбовця, що за грошову винагороду розміром 10000 доларів США посприяє, вплинувши на військових посадових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб її племінника перевели з бойового підрозділу в іншу військову частину, а згодом визнали непридатним та звільнили з військової служби. А для того, щоб жінка точно погодилася на його незаконну вимогу, пригрозив, що у разі відмови, її родича направлять для подальшого проходження служби у зону проведення активних бойових дій. Містянка, хвилюючись за життя свого племінника, погодилася і, під час наступної зустрічі, передала зловмиснику обумовлену суму.

За місцем роботи та мешкання правопорушника були проведені санкціоновані обшуки. Поліцейські вилучили його мобільний телефон та службову документацію, які можуть містити інформацію, що становить інтерес для слідства.

«На підставі зібраних доказів слідчі обласної поліції під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили фігуранту про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 3 статтею 369-2 Кримінального кодексу України. Йдеться про одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди. Згідно з чинним законодавством, правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна», – зазначила слідча Анастасія Баженова.

Наразі розслідування триває, слідчі клопочуть щодо обрання в суді підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Одещини