₴108 тис. хабаря за надання в оренду приміщень іподрому – затримано заступницю директора КП

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва на одержанні неправомірної вигоди затримано заступницю директора Комунального підприємства (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовиця висловила вимогу керівникові благодійної організації надати їй неправомірну вигоду у розмірі 108 тис. грн. за безперешкодне використання приміщень іподрому для зберігання гуманітарної допомоги.

Під час одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 18 тис. грн посадовицю затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі затриманій особі повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення її від посади.

Слідство триває.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Печерського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводу УСР у Київській області ДСР НП України.

Пресслужба Київської міської прокуратури