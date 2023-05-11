11 мобільних телефонів та сім-картки різних операторів зв’язку: в житомирській тюрмі накрили групу зеків-шахраїв

Поліцейські провели обшук у приміщенні, де утримуються троє засуджених. У результаті вилучили 11 мобільних телефонів, сім-картки різних операторів зв’язку, записи з номерами телефонів та банківських карток, що можуть свідчити про протиправну діяльність.

Такі заходи проводились у межах досудового розслідування за фактом шахрайства: наприкінці 2022 року 16-річний житель м. Радомишля розмістив у мережі Інтернет оголошення про продаж свого комп’ютера. До хлопця зателефонував чоловік та домовився про купівлю техніки. Він попросив його банківські реквізити й надіслав фото квитанції про нібито зроблену оплату. Потому «покупець» переконав хлопця передати комп’ютер водієві таксі, який і здійснив відправку техніки в інше місто. А кошти на рахунок хлопця так і не надійшли.

Під час проведення слідчо-розшукових дій правоохоронці встановили, що до вказаної схеми можуть бути причетними троє засуджених віком від 32 до 39 років, які нині перебувають в установі виконання покарань м. Житомира. Саме з їх теперішнього «місця проживання» слідчі вилучили ймовірні докази шахрайських дій.

Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) КК України. Причетним загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Водночас поліцейські нагадують: спілкування телефоном будь з ким не гарантує, що це саме та особа, яка вам назвалась. Працівник банку, правоохоронець, лікар чи соціальний працівник ніколи не запитуватиме у вас конфіденційну інформацію, що стосується доступу до банківських рахунків. А під час купівлі чи продажу завжди переконуйтеся у безпечності проведення фінансових операцій та користайтеся послугою післяплати.

Відділ комунікації поліції Житомирської області