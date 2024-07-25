11 років позбавлення волі отримав за зґвалтування 13-річної доньки 35-річний житель одного з сіл у Волинській області

За публічного обвинувачення Володимирської окружної прокуратури суд визнав 35-річного жителя одного з сіл Володимирського району винуватим у зґвалтуванні 13-річної доньки (ч. 3, ч. 4 ст. 152 КК України).

Чоловікові, який, як довели прокурори в суді, неодноразово ґвалтував дитину, призначено покарання – 11 років позбавлення волі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Володимирської окружної прокуратури.

Затримали кривдника у серпні 2023 року.

На вирок він очікував під вартою.

За рішенням суду відомості про чоловіка також будуть внесені до Реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Досудове розслідування: Володимирський ВП ГУНП у Волинській області.