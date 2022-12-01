11 років позбавлення волі замість 8 — на Харківщині вбивця отримав більш суворе покарання

У жовтні 2021 року суд визнав винним 37-річного чоловіка в умисному вбивстві та крадіжці (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 185 КК України) та призначив йому покарання у виді 8 років позбавлення волі. Однак прокурори Лозівської окружної прокуратури Харківської області не погодилися із вказаним вироком, вважаючи призначене покарання недостатнім, та оскаржили його в суді апеляційної інстанції.

Трагедія сталась у червні 2021 року в одній з квартир в м. Лозова. У засудженого виник конфлікт з літньою жінкою, у якої він знімав кімнату. У ході сварки чоловік схопив сокиру та наніс потерпілій не менше 16 ударів в область голови, шиї та тулуба. Жінка померла на місці.

Після вчинення вбивства чоловік викрав з кімнати своєї жертви мобільний телефон і втік з місця злочину.

Полтавський апеляційний суд, врахувавши доводи прокурорів, призначив чоловіку нове покарання — його засуджено до 11 років позбавлення волі.

Харківська обласна прокуратура