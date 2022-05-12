11 років проведе за ґратами неповнолітній, який до смерті забив чоловіка

Навіть в умовах воєнного стану ювенальні прокурори вживають заходи, спрямовані на застосування належної правової процедури до зловмисників, які скоїли протиправні діяння.

Так, колегією суддів кримінальної палати Кропивницького апеляційного суду залишено без змін вирок суду першої інстанції, яким засуджено до 11 років позбавлення волі неповнолітнього зловмисника за скоєння умисного вбивства 48-річного жителя Уманського району Черкаської області.

Судом визнано обґрунтованими доводи сторони обвинувачення, що влітку 2018 року неповнолітні перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на ґрунті неприязних відносин нанесли численні удари в область голови та тулуба чоловіка, в результаті чого останній від отриманих тілесних ушкоджень помер.

Вироком суду першої інстанції зловмисника визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України, та призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Не погоджуючись з рішенням, сторона захисту оскаржила його до суду апеляційної інстанції.

Наразі, 10.05.2022 апеляційна скарга сторони захисту залишена без задоволення, вирок суду набрав законної сили і винний залишився під вартою.

Іншого неповнолітнього співучасника вчиненого злочину, який ухиляється від суду, оголошено в міжнародний розшук.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури