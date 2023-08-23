11 років ув’язнення за вбивство сусіда отримав 54-річний житель Хмельниччини

Крім того, суд зобов’язав чоловіка сплатити 2 млн гривень моральної шкоди родичам загиблого.

Нагадаємо, подія сталася 5 жовтня 2022 року близько 19:00 години на території непрацюючого підприємства. Між двома сусідами виник конфлікт. Під час сварки 54-річний зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, завдав удар ножем у шию своєму 63-річному опоненту. На допомогу потерпілому прибіг охоронець підприємства.

На місце події негайно прибули працівники поліції і затримали зловмисника. Увесь період розслідування він перебував під вартою. Потерпілого у важкому стані госпіталізували до Хмельницької обласної лікарні, де через 4 доби він помер.

Нещодавно суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав підозрюваного винним у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 ККУ) і засудив його до 11 років ув’язнення. Також зобов’язав чоловіка сплатити 2 млн гривень моральної шкоди родичам загиблого.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області