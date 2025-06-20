11 років в’язниці отримали члени всесвітньовідомої злочинної організації «Ндрангета» за контрабанду наркотиків на $20 млн

Їх затримали у серпні 2021 року оперативники ДСР Нацполіції та СБУ під час спроби вивезти партію наркотиків з порту «Південний» та переправити її транзитом через Україну за кордон. Тижнем пізніше правоохоронці вилучили в порту ще партію кокаїну. Загалом 120 кг на 20 млн доларів.

Організував діяльність наркотрафіку громадянин Албанії з широким колом зв’язків серед членів кримінальних груп і організацій за кордоном. Власне він і комунікував з постачальниками наркотику. Його спільники – громадяни Румунії та України, мали в порту забирати «товар» для подальшого збуту.

9 серпня 2021 року трьох організаторів наркотрафіку затримали під час спроби вивезти партію наркотиків з порту «Південний». Тоді співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції, обласного управління СБУ та прикордонної служби вилучили понад 60 кг кокаїну. Ці наркотики прибули у контейнері з бананами з Республіки Еквадор. Партію наркотиків зловмисники планували переправити до країн Європейського Союзу.

Уже 15 серпня правоохоронці вилучили ще майже 60 кг кокаїну. Наркотики були сховані в порожнинах контейнера. Це була друга партія наркотиків, яку планували отримати організатори наркотрафіку.

Вартість вилученого наркотику сягає 20 млн дол.

Усім затриманим слідчі оголосили підозри, а суд взяв їх під варту. Наприкінці 2021 року обвинувальний акт було скеровано до суду.

Наразі суд першої інстанції виніс вирок відносно членів всесвітньовідомої злочинної організації «Ндрангета». Їх визнано винними у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305 (Контрабанда наркотичних засобів) та ч. 3 ст. 307 (Незаконне зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

За підтримки публічного обвинувачення прокурорів Одеської обласної прокуратури їх засуджено до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України