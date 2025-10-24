11 років в’язниці отримав 21-річний гвалтівник за напад на 52-річну жінку в парку Луцька

Прокурори Волинської обласної прокуратури домоглися обвинувального вироку для 21-річного жителя Луцька. Його визнали винним у замаху на зґвалтування та розбої, скоєному в умовах воєнного стану.

Суд встановив, що у травні 2025 року нетверезий чоловік, який вже мав судимість, напав у парку на 52-річну перехожу. Він почав душити жінку, а коли вона знепритомніла, затягнув її у кущі та спробував зґвалтувати.

Не довівши свій намір до кінця, нападник забрав у потерпілої мобільний телефон та втік з місця злочину.

Правоохоронці затримали його невдовзі після скоєного. Весь час досудового розслідування та суду він перебував під вартою.

Суд призначив йому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.