11 років за ґратами проведе ворожий інформатор, який «зливав» позиції ЗСУ у Краматорську

Служба безпеки продовжує системно притягувати до відповідальності учасників терористичних організацій «л/днр», які воювали проти України.

У результаті слідчо-оперативної роботи зібрано беззаперечні докази вини ще одного поплічника агресора. Ним виявився інформатор бойовиків незаконних збройних формувань, які входять до складу Південного військового округу рф.

Після початку повномасштабного вторгнення він збирав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах Донеччини. Насамперед зловмисник намагався виявити бойові позиції та фортифікаційні споруди ЗСУ в районі Краматорська.

Співробітники Служби безпеки затримали ворожого поплічника у ході контрдиверсійних заходів на території регіону у березні цього року.

За матеріалами СБУ суд призначив йому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Встановлено, що злочинцем є місцевий житель, який добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

Для отримання інформації військового характеру на чоловіка вийшла його однокласниця, яка входить до складу одного з терористичних угруповань «днр» і перебуває на тимчасово окупованій території сходу України. Саме їй агент передавав закриті відомості щодо розташування українських військ. Про отриману інформацію вона «звітувала» ватажкам бойовиків і командуванню російських загарбників.

Отримані розвіддані окупанти планували використати для підготовки і проведення ракетних ударів по Краматорську.

Під час обшуку у зловмисника виявлено мобільні телефони із доказами листування з ворогом через месенджери.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України