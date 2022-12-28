11 років за ґратами проведе ворожий інформатор, який «зливав» позиції ЗСУ у Краматорську

Published

Служба безпеки продовжує системно притягувати до відповідальності учасників терористичних організацій «л/днр», які воювали проти України.

У результаті слідчо-оперативної роботи зібрано беззаперечні докази вини ще одного поплічника агресора. Ним виявився інформатор бойовиків незаконних збройних формувань, які входять до складу Південного військового округу рф.

Возможно, это изображение 1 человек, борода, на открытом воздухе, дерево и текст «служба слу безпеки украϊни»

Після початку повномасштабного вторгнення він збирав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах Донеччини. Насамперед зловмисник намагався виявити бойові позиції та фортифікаційні споруди ЗСУ в районі Краматорська.

Возможно, это изображение экран и текст «Ha въезде в вот еще кадры прилетов пересланное сообщение Ha перекрестк планируется оборудовать опорную огневую точку. рядом победим кровавый мордор! пересланное сообщение огневую точку в жилом квартале так ещё и поразительные дебилы 21:08 пепеспаиное.собшение пепеспанила Hy как? 21:08 пересланное сообщение служба безпеки украйни»

Возможно, это изображение экран, телефон и текст «марта мы едины мыдиныив3томоша в этом Hdwd сила!!!- царство небесное герою! 22:46 22:46 да, возле моего дома на барикады городят. Ha тоже перегородили полдодоги возле A начале противотанковые ски. стоят 22:48 барикады из огромных белых не мешков, прямо TюOKOB C песком. и на промежутке между на стороне заправки нарыли окопы, поц придурки лучше бы сдались чем больше они чудят тем больше вероятности того, что будет вариант мариуполя атам звиздец полный уже лучше бы зачистили, чем так 10 марта служба безпеки украйни»

Співробітники Служби безпеки затримали ворожого поплічника у ході контрдиверсійних заходів на території регіону у березні цього року.

За матеріалами СБУ суд призначив йому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Встановлено, що злочинцем є місцевий житель, який добровільно пішов на співпрацю з ворогом.

Для отримання інформації військового характеру на чоловіка вийшла його однокласниця, яка входить до складу одного з терористичних угруповань «днр» і перебуває на тимчасово окупованій території сходу України. Саме їй агент передавав закриті відомості щодо розташування українських військ. Про отриману інформацію вона «звітувала» ватажкам бойовиків і командуванню російських загарбників.

Отримані розвіддані окупанти планували використати для підготовки і проведення ракетних ударів по Краматорську.

Під час обшуку у зловмисника виявлено мобільні телефони із доказами листування з ворогом через месенджери.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України

Like

Tags:

You may also like...