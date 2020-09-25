11 тис. доларів за закриття кримінального провадження – судитимуть слідчого-фіскала

ДБР завершило досудове розслідування відносно старшого слідчого з особливо важливих справ одного з слідчих управлінь фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області та його пособника – адвоката.

Слідством встановлено, що старший слідчий вимагав та одержав неправомірну вигоду від громадянина за вирішення питання щодо закриття стосовно нього кримінального провадження та непритягнення його до кримінальної відповідальності. З метою приховування своєї протиправної діяльності правоохоронець залучив як пособника знайомого адвоката.

Слідчі ДБР затримали адвоката після одержання 11 000 доларів США в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Таким чином, особи звинувачуються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди ( ч. 3 ст. 368 КК України).

Обвинувальний акт відносно вказаних осіб направлено до суду.

У разі доведення вини обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснював Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід — Головне управління БКОЗ СБУ та Відділ внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Дніпропетровській області.