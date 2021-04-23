1100 доларів за відстрочку від призову – на Черкащині затримано заступника військового комісара

За процесуального керівництва Черкаської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону затримано службовця Лисянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, заступник військового комісара з територіальної оборони Лисянського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки вимагав та одержав від громадянина 1100 доларів США неправомірної вигоди. За ці кошти майор обіцяв «вирішити» питання щодо надання відстрочки громадянина від призову на строкову військову службу, використовуючи особисті зв’язки у Смілянському об’єднаному міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Викрито військовослужбовця прокурорами спільно зі слідчими слідчого управління Головного управління Нацполіції в Черкаській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР Нацполіції України та 10 відділу Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Спеціалізованої прокуратури

у військовій та оборонній сфері Центрального регіону