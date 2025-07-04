$11000 за відстрочку по догляду за «хворим» батьком: в Одесі двох чоловіків викрили у зловживанні впливом

За таку суму правопорушники обіцяли «поклопотати» за клієнта у ТЦК та СП з приводу оформлення документів для уникнення призову на військову службу. Правоохоронці затримали ділків, щойно вони отримали першу частину хабаря за свої «послуги». Їм загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна.

Злочинні дії двох жителів Одеси 28-ми і 45-ти років викрили та задокументували слідчі Одеського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітниками Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

Спільники підшукали військовозобов’язаного чоловіка і, вихваляючись зв’язками серед службових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомили, що за грошову винагороду можуть вплинути на посадовців з приводу вирішення мобілізаційних питань. Ділки пообіцяли одеситу забезпечити його довідкою про тимчасове звільнення від призову у зв’язку із доглядом за хворим батьком, який насправді є здоровим, і вимагали за це 11 тисяч доларів.

Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ затримали правопорушників після отримання ними від клієнта першого траншу неправомірної вигоди в сумі 5000 доларів та особистих документів для подальшого оформлення фіктивного відстрочення. За словами фігурантів, весь процес зайняв би близько трьох тижнів, і невдовзі, сплативши решту хабаря, клієнт отримав би обіцяну йому довідку.

В якості речових доказів поліцейські вилучили документацію, гроші, незаконно здобуті фігурантами, та їхні мобільні телефони з інформацією, що підтверджує протиправну діяльність.

Зібравши достатню кількість доказів, слідчі повідомили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Максимальне покарання, передбачене за такий злочин, – вісім років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Київська окружна прокуратура міста Одеси. Слідчі дії тривають.

Одеське районне управління поліції № 1