$11350 за вирішення земельного питання: на хабарі викрили голову громади та двох співучасників

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури голові однієї з територіальних громад Рівненщини повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди у значному розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України), а ще двом чоловікам – у пособництві та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище за вчинення дій з використанням такого становища, а також в одержанні неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними досудового розслідування, двоє чоловіків намагалися вирішити питання передачі земельної ділянки в довгострокову оренду підприємцю. Для цього вони взяли у клієнта 11350 доларів США.

Слідством встановлено, що 10 000 доларів США з цієї суми призначалися для голови громади, інша частина – «гонорар» співучасників. 31 липня суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Прокуратура, не погоджуючись із таким рішенням, вже готує апеляційну скаргу, оскільки прокурори наполягали на триманні під вартою. Також суд відсторонив чоловіка від займаної посади на найближчі 2 місяці.

Нині правоохоронці встановлюють ймовірну причетність до земельної схеми і інших осіб.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУ НП в Рівненській області, за оперативного супроводу Управління СБ України в області.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ч.1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури