₴117 тисяч за «поновлення дії» сім-картки – поліцейські встановлюють шахраїв, які ошукали мешканку Миколаєва

Шахраї, видаючи себе за представника мобільного оператора, віддалено перевипустили SIM-картку потерпілої, заволодівши її особистими даними та згодом і грошима з карткового рахунку. За вказаним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження та закликають громадян дотримуватись базових правил безпеки.

До Миколаївського райуправління поліції звернулася 44-річна мешканка обласного центру, яка стала жертвою шахраїв.

Зі слів потерпілої, у месенджері вона отримала повідомлення нібито від мобільного оператора про необхідність продовження дії SIM-картки. Жінка виконала вказівки з повідомлення та перейшла у мобільний застосунок. Після цього в неї зник мобільний зв’язок.

Відновивши номер у сервісному центрі мобільного оператора, заявниця виявила, що її месенджери були заблоковані. Під час відсутності зв’язку невідомі особи отримали віддалений доступ до особистих даних жінки та переказали з її банківського рахунку 117 тисяч гривень на інші рахунки.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Нині поліцейські вживають заходів щодо встановлення зловмисників та притягнення їх до відповідальності.

Як убезпечити себе від SIM-шахрайства:

не переходьте за підозрілими посиланнями. Оператори не надсилають у месенджерах повідомлень із проханням «перевипустити» чи «продовжити дію» SIM-картки;

негайно телефонуйте до оператора, якщо отримали повідомлення про перевипуск чи будь-які операції з SIM-карткою без вашої ініціативи;

увімкніть додаткові заходи безпеки (відеоверифікацію, підтвердження зміни SIM за паспортом тощо). Дізнайтесь про такі можливості у вашого оператора;

використовуйте двофакторну автентифікацію для банківських застосунків і важливих акаунтів – не лише через SMS, а й за допомогою спеціальних застосунків ;

регулярно перевіряйте банківські рахунки та повідомлення про транзакції;

одразу звертайтесь до мобільного оператора, якщо втратили зв’язок без видимих причин.

Якщо ж ви стали жертвою шахрайських дій, негайно звертайтесь до найближчого відділення поліції або телефонуйте на спецлінію 102.

Пам’ятайте, що головний захист – ваша пильність. Дотримання базових правил безпеки може допомогти уникнути фінансових втрат та захистити вашу приватність.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області