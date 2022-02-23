12 000 дол США за паспорт громадянина України – викрито посадовця міграційної служби Львівської області

За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури викрито посадовця Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, посадовець організував схему систематичного одержання неправомірної вигоди за виготовлення іноземцям паспортів громадян України, в тому числі, для виїзду за кордон. Завдяки цьому фактично відбувалась легалізація особи на території держави, без законних на те підстав.

Фігурант забезпечував видачу іноземцям дійсного паспорту на ім’я сторонньої особи з фотографією замовника. Вартість «послуги» становила 12 000 дол США.

Його затримано в порядку ст. 208 КПК України після передачі частини неправомірної вигоди у розмірі 2 000 дол США.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішуються питання щодо повідомлення затриманому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади. Встановлюється коло усіх причетних до злочину осіб.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури