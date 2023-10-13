12 000 доларів за фіктивне одруження на особі з інвалідністю: на Одещині заблокували черговий канал переправлення ухилянтів за кордон

Організатора поліцейські затримали в процесуальному порядку. Правопорушнику повідомили про підозру. Йому загрожує до дев’яти років ув’язнення.

Заблокували схему з незаконного переправлення призовників через державний кордон України слідчі Одеського районного управління поліції № 1 та оперативники Департаменту військової контррозвідки СБУ спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань в Одеській області. Правоохоронці встановили, що за нею стоїть 36-річний житель Березівського району. Він підшукував чоловіків, які хочуть уникнути мобілізації і виїхати за кордон, але наразі обмежені у такому праві, і пропонував їм укласти фіктивний шлюб з жінками з інвалідністю.

Загалом за 24 тисячі доларів США «шлюбний агент» обіцяв двом ухилянтам підшукати відповідних наречених, а після «розпису» з ними подальше оформлення документів по догляду за хворими дружинами для безперешкодного виїзду з ними з України.

Для припинення злочинної діяльності правоохоронці затримали зловмисника, щойно одна пара була розписана і він отримав гроші за це і подальше оформлення документів по догляду за особою з інвалідністю.

«Зібравши достатньо доказів, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону повідомили фігуранту про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів. Цей злочин кваліфікується за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України і тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 187880 гривень. Слідство триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до даного злочину», – розповіла начальниця відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу територіального підрозділу поліції Валентина Горошко.

Одеське районне управління поліції № 1