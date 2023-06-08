12 років позбавлення волі отримав мешканець Миколаєва, який вбив знайомого

За публічного обвинувачення Окружної прокуратури міста Миколаєва до 12 років позбавлення волі засуджено раніше судимого 62-річного мешканця міста Миколаєва за вбивство знайомого (п.13 ч.2 ст. 115 КК України).

Прокурор у судовому засіданні довів, що 18 червня 2021 року у приміщенні служби охорони на території одного з комунальних підприємств м. Миколаєва обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, в ході виниклого конфлікту наніс один удар ножем в область грудної клітини 57-річному знайомому, який працював охоронцем на підприємстві.

Від отриманих травм потерпілий помер.

Під час судового розгляду обвинувачений вину визнав лише частково. До вступу вироку в законну силу він знаходитиметься під вартою.

Примітка: вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції (ст. 532 КПК України).

Миколаївська обласна прокуратура