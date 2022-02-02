12 років позбавлення волі: прокурори довели вину чоловіка у розбої зі смертельними наслідками

За підтримання публічного прокурорами обласної прокуратури Ізюмський міськрайонний суд визнав винним 26-річного чоловіка у розбої та умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121 КК України), та призначив покарання у виді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За інформацією начальника управління обласної прокуратури Тетяни Сотнікової, встановлено, що раніше неодноразово судимий чоловік, який не мав постійного місця роботи, звернувся до свого знайомого, літнього мешканця с. Грушуваха Барвінківського району. 26-річний чоловік висловив прохання час від часу ночувати в будинку пенсіонера.

Зловживаючи гостинністю власника помешкання, зловмисник став іноді приходити та лишатись у будинку без його відома. 26-річний чоловік переховувався на горищі, куди пенсіонер за віком і станом здоров’я не піднімався.

Прокурори довели, що 9 січня 2021 року чоловік, перебуваючи на горищі будинку, почув телефонну розмову господаря будинку, в якій дідусь зазначав, що отримав пенсію. Зловмисник вирішив викрасти гроші у пенсіонера.

Чоловік встиг знайти лише одну купюру, коли господар будинку побачив його. Пенсіонер вдарив ціпком чоловіка у шию. Зловмисник же став наносити удари кулаками та пенсіонеру в обличчя, а коли той впав, продовжив бити його по тулубу.

Переконавшись, що потерпілий більше не може чинити опір, зловмисник витягнув з його кишені гроші, забрав з будинку інше майно потерпілого, після чого покинув будинок.

Пенсіонер внаслідок отриманих травм помер.

Вирок суду не набув чинності, триває строк на його апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури