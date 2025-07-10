12 років проведе за ґратами конотопчанин за зґвалтування неповнолітньої та злочини проти власності

Прокурори Конотопської окружної прокуратури в суді апеляційної інстанції відстояли вирок, яким 36-річного чоловіка визнано винним у зґвалтуванні неповнолітньої, розбійному нападі та грабежі (ч. 3 ст. 152, ч. 1 ст. 187, ч. 2 ст. 186 КК України).

Попри апеляційну скаргу обвинуваченого, вирок суду першої інстанції, яким його за сукупністю злочинів засуджено до максимальної міри покарання – 12 років позбавлення волі, залишено без змін.

Прокурор довів у суді, що 6 листопада 2020 року опівночі нападник побачив 14-річну дівчину, яка йшла сама по вулиці у м. Конотоп. Чоловік наздогнав її та силою затягнув до кладовища, де декілька разів ударив і зґвалтував. Після чого втік у невідомому напрямку, прихопивши із собою її смартфон.

До цього обвинувачений двічі нападав на вулиці на перехожих і відбирав гаджети.

При цьому повернувся до злочинної діяльності чоловік вже через декілька днів після звільнення з місць позбавлення волі, де провів близько 13 років за вбивство молодої дівчини.

На вирок суду обвинувачений чекав за гратами.

Сумська обласна прокуратура