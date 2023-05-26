12 років тюрми отримав колаборант з «Харківського мвс рф», який брав участь у репресіях проти мешканців Куп’янська

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного поплічника рф, який допомагав окупантам під час тимчасового захоплення Харківщини.

Співробітники СБУ затримали його у вересні 2022 року у ході стабілізаційних заходів у звільнених районах області.

За даними слідства, зловмисником є 32-річний мешканець Куп’янська, який добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

За це його призначили до лав створеного агресором «управління мвс Харківської області». Там він увійшов до складу так званого «взводу патрульної служби».

На цій «посаді» колаборант патрулював вулиці міста і брав учать у незаконних затриманнях місцевих жителів.

Кожне таке затримання людини він «оформлював» під надуманими приводами, а потім «звітував» про це перед керівництвом окупаційного органу.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) і призначив йому 12 років тюрми.

Служба безпеки наголошує на невідворотності покарання за злочини проти нашої держави.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України