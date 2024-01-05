12 років тюрми отримав російський інформатор, який шпигував за артилерією ЗСУ під Авдіївкою

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один інформатор фсб, який розвідував місця дислокації Сил оборони на Донеччині.

Найбільше зловмисника цікавили координати артилерійських позицій та напрямки руху важкої бронетехніки ЗСУ в районі Авдіївки.

Отримані відомості він направляв «зв’язковому» російської спецслужби – бойовику одного з окупаційних угруповань рф на тимчасово окупованій частині східного регіону України.

Потім розвідувальна інформація надходила кадровому співробітнику управління фсб у Ростовській області Миколі Блохіну.

Розвіддані потрібні були загарбникам для планування власних бойових операцій на передовій та здійснення прицільних ракетно-артилерійських ударів по підрозділах українських військ.

Співробітники СБУ затримали російського інформатора у результаті контрдиверсійних заходів у Донецькій області на початку березня 2022 року.

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому 12 років тюрми.

Як встановило розслідування, ворожим поплічником є мешканець Новогродівки Покровського району, який на початку повномасштабного вторгнення рф публічно підтримав російських окупантів.

Про це він писав на власних сторінках у заборонених російських соцмережах «Однокласники» і «ВКонтакті».

Таким чином прихильник рашизму потрапив у поле зору фсб, яка дистанційно залучило його до співпраці на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України