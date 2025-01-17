12 років ув’язнення для російського покидька за зґвалтування двох дівчат на Херсонщині, одна з яких неповнолітня

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генпрокурора визнано винним 24-річного громадянина рф, лейтенанта фсб, за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Вироком суду його заочно засуджено до 12 років позбавлення волі.

Доведено, що у квітні 2022 року обвинувачений проник на територію приватного будинку, де перебували цивільні особи, зокрема неповнолітня потерпіла. Погрожуючи вогнепальною зброєю, він змусив дівчину залишити будинок, після чого вчинив щодо неї насильство.

Також, той самий військовий рф кілька разів, протягом квітня та травня 2022 року, відвідував інший приватний будинок, де проживала ще одна потерпіла. Погрожуючи зброєю, під приводом допиту та огляду мобільного телефону на предмет співпраці з ЗСУ, він вивіз потерпілу за межі населеного пункту. Там він здійснив постріл із пістолета біля її голови та, погрожуючи застосуванням зброї, зґвалтував дівчину.

Досудове розслідування – Головне слідче управління Нацполіції.

Офіс Генпрокурора