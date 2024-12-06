12 років ув’язнення отримав бердичівлянин, який вбив матір, не пам’ятаючи за що

За публічного обвинувачення прокурора Бердичівської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Чоловіка засуджено до 12 років позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що 51-річний житель Бердичева у березні цього року заподіяв рідній матері смертельних побоїв.

За його свідченнями, він і раніше міг вдарити матір по голові, але вона ніколи не зверталася до поліції. Інколи й сам «отримував ляпаса». Водночас засуджений вважає, що вони з матір’ю «мали хороші стосунки».

Того дня вдома було випито до трьох літрів алкогольних напоїв, тому не зміг пригадати, що спричинило сварку. Однак під час суперечки, не тямлячи себе від люті, гострим кінцем металевої частини лопати та іншими предметами заподіяв матері понад 40 ударів.

Від одержаних травм 71-річна жінка померла.

На суді у скоєному кривдник розкаявся.

Наразі вирок не набрав законної сили.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури