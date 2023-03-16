12 років ув’язнення отримав житель Полтавщини, який забив до смерті знайомого

За публічного обвинувачення Решетилівської окружної прокуратури 37-річного жителя Машівської територіальної громади визнано винним у заподіянні умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

У вересні минулого року, перебуваючи в смт Машівка, за місцем проживання 60-річного знайомого, під час спільного вживання алкогольних напоїв чоловік рукою, ногами, дерев’яним поліном та металевим совком жорстоко побив господаря оселі. Кілька днів потерпілий не підводився з ліжка та унаслідок отриманих тяжких тілесних ушкоджень помер.

Із метою приховування злочину зловмисник переніс тіло на город та прикидав землею, а падчерці, яка почала розшукувати батька, сказав, що його забрала в лікарню бригада швидкої допомоги.

Упродовж життя фігурант 10 разів притягувався до кримінальної відповідальності за різні злочини. У вказаний період за вчинене шахрайство був звільнений від відбування покарання з випробуванням.

Тож за сукупністю вироків Машівський районний суд позбавив чоловіка волі на 12 років.

До набрання вироком законної сили особа перебуватиме під вартою.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури