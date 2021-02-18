12 років ув’язнення призначив суд чоловікові, який побив до смерті цивільну дружину
Побутовий конфлікт, який виник між співмешканцями під час застілля, призвів до того, що чоловік побив жінку. Від отриманих тілесних ушкоджень 37-річнна потерпіла померла. Суд першої інстанції визнав підсудного винним у вчиненні інкримінованого йому злочину та присудив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.
Злочин стався 12 вересня минуло року в м. Іллінці.
В ході розслідування кримінального провадження слідчі встановили, що потерпіла разом з 39-річним співмешканцем та його братом розпивали спиртні напої. Під час застілля між подружжям виникла сварка. Розв’язав конфлікт підсудний за допомогою кулаків. Мертвою жінку виявив брат підозрюваного. Він викликав лікарів і поліцію. Смерть потерпілої настала в результаті внутрішньої кровотечі.
12 лютого року Іллінецький районний суд визнав підсудного винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років.
Відділ комунікацій поліції Вінницької областіTweet