12 років ув‘язнення — прокурори довели вину ґвалтівника з Харківщини
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Богодухівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 49-річного чоловіка у зґвалтуванні та сексуальному насильстві, вчинених щодо неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 152, ч. 3 ст. 153 КК Украіни)
Прокурори у суді довели, що в одному з населених пунктів Богодухівського району місцевий житель систематично з 2020 року вчиняв сексуальне насильство та ґвалтував малолітню дівчину. На той момент дитині було 13 років.
Чоловік познайомився з родиною дівчинки ще у 2014 році та став навідуватись під виглядом «доброго товариша».
У суді обвинувачений свою вину не визнав. Суд призначив йому покарання у виді 12 років позбавлення волі.
Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.
Харківська обласна прокуратураTweet