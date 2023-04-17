12 років в’язниці отримав кримський «суддя», який продовжував арешт Чийгозу

Дарницький районний суд міста Києва визнав Дениса Діденка винним у державній зраді.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 6 квітня.

Обвинувачений — колишній суддя Київського районного суду Сімферополя. У березні 2014-го після окупації півострова Крим він продовжив роботу в незаконно утвореному росіянами суді і згодом указом президента РФ був призначений заступником голови суду.

11 лютого 2015 року, перебуваючи в приміщенні так званого «Київського районного суду м. Сімферополя Республіки Крим», суддя Діденко продовжив тримання під вартою замголови меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, чим порушив його право на свободу і особисту недоторканість та на справедливий суд.

Кримського суддю судили заочно (in absentia) і своїх пояснень він не давав. В суді його представляв адвокат, забезпечений державою.

Серед доказів у справі були публікації інтернет-видань про те, що Діденко виносив судові рішення від імені РФ, у тому числі, про продовження строку тримання під вартою відомого українського кримськотатарського політика, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу (з 2008 року), голови Бахчисарайського регіонального меджлісу, депутата Бахчисарайської районної ради, народного депутата України Ахтема Чийгоза.

Захисник намагався довести що докази є недопустимими і просив ухвалити виправдувальний вирок. Зокрема, йшлося про те, докази здобуті в результаті слідчих дій в іншому кримінальному провадженні, але суд відхилив це, оскільки матеріали цього провадження були виділені з іншого.

Також суд відкинув посилання захисту про те, що не встановлено офіційного існування певних інтернет-ресурсів, їх власників та користувачів. Адже слідчим оглядались офіційні сайти органів влади РФ, що є загально відомими і це не потребує додаткового доказування.

Діденка засудили до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. Строк він відбуватиме з моменту затримання.