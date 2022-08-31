12 років за ґратами отримав житель Рівненщини за умисне вбивство 40-річного знайомого

Такий вирок виніс Рівненський районний суд 26 серпня. Він іще не набрав законної сили, тому учасники судового провадження мають право його оскаржити в апеляційному порядку.

Шостого жовтня 2019 року компанія чоловіків рибалила поблизу села Шпанів Рівненського району, де вживала алкогольні напої.

Увечері 40-річний житель Рівного попросив заночувати у свого знайомого: 53-річний уродженець колишнього Костопільського району орендував у Шпанові квартиру. Разом іще повечеряли за оковитою.

Близько 20 години господар оселі побачив відчинену шухляду тумби, тож запідозрив гостя у крадіжці грошей. Під час сварки він штовхнув гостя, який впав і вдарився головою. Опісля – схопив металевий совок і почав наносити удари по голові. Відповідно до результатів судово-медичної експертизи зловмисник наніс не менше 35 ударів по голові. Крім того, спричинив непроникаюче колото-різане поранення попереку, перелом ребра та множинні забої тіла.

Після скоєного господар пішов спати, а 40-річного рівнянина лишив на підлозі. Уранці ж виявив його без ознак життя. Усвідомивши, що накоїв — втік, але вже через деякий час сам прийшов до поліції.

53-річного зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК України, повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства, а суд помістив до слідчого ізолятора, де він перебуває і досі.

Зібравши достатньо доказів у справі, слідчі відділення поліції № 1 (м. Рівне) у грудні 2019 року скерували матеріали кримінального провадження до суду, відповідно до вироку якого підсудному призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.

Обставиною, що пом’якшує покарання — визнання винуватості. Втім, щирого каяття не визначено.

Обставиною, що обтяжує покарання — вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння.

Відділ комунікації поліції Рівненської області