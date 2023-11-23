12 років за ґратами проведе корегувальник, який голосовими повідомленнями наводив російські ракети на Слов’янськ

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один інформатор спецслужб рф, який збирав розвіддані про місця базування Сил оборони на Донеччині.

Зловмисник намагався виявити і передати агресору локації підрозділів Збройних Сил України, СБУ та Держприкордонслужби в районі Слов’янська.

Найбільше його цікавили координати штабів, зосередження військової техніки та розташування складів із озброєнням українських захисників.

Отриману інформацію він дистанційно передавав окупантам через їхніх «зв’язкових». Ними виявились – бойовик окремого мотострілецького полку та командир батальйону мотострілецької Єнакієво-Дунайської бригади Південного військового округу зс рф.

Для передачі розвідувальних відомостей російський інформатор використовував голосові повідомлення в одному з популярних месенджерів. Таким чином він сподівався «анонімізувати» свої «звіти» агресору.

Розвіддані потрібні були загарбникам для підготовки ударів по інфраструктурі регіону.

Контррозвідники СБУ встановили місцеперебування зловмисника і затримали його у власному помешканні. У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для відправки повідомлень окупантам.

За даними слідства, ворожим інформатором виявився мешканець Слов’янська, який підтримував збройну агресію рф.

На підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань).

Враховуючи співпрацю зі слідством, зловмисник отримав 12 років позбавлення волі.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України