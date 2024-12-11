12 років за ґратами проведе зловмисник, який застрелив і пограбував чоловіка у столиці

Зловмисник побачив на сайті оголошення про продаж золотого ланцюжка та домовився з продавцем про зустріч у спальному районі, де малолюдно. Сів у його автівку позаду, здійснив два постріли, забрав прикрасу та втік.

Нагадаємо, шість років тому у Шевченківському районі столиці виявили чоловіка із вогнепальними пораненнями у власному авто. Тоді на місці події працювали слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія, кінологи та співробітники карного розшуку.

Під час проведення досудового розслідування правоохоронці встановили, що раніше судимий чоловік побачив оголошення на сайті з продажу золотого ланцюжка та домовився з продавцем про зустріч «спеціально» у спальному районі, де мало людей. Далі сів у його автівку позаду та почав погрожувати, аби той віддав прикрасу. Після чого дістав із сумки пістолет «ТТ» та здійснив у водія два постріли з вогнепальної зброї. Згодом з місця скоєння злочину втік та розпорядився майном на власний розсуд.

У ході огляду тіла потерпілого судово-медичний експерт виявив два вогнепальні поранення. Слідчі відпрацювали кілька версій убивства, основна з яких – вбивство з корисливих мотивів.

Поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили місцезнаходження зловмисника. На наступний день після скоєння умисного вбивства правоохоронці затримали його.

Під час слідчих дій затриманий повідомив, що сховав зброю у лісовому масиві поблизу міста Боярка. Правоохоронці вилучили її та направили на балістичну експертизу. Згідно висновку експерта, зброя, з якої було здійснено два постріли – вогнепальна.

Шевченківський районний суд столиці визнав фігуранта винним у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених:

– п. 6 ч. 2 ст. 115 – умисне вбивство з корисливих мотивів;

– ч. 4 ст. 187 – розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах;

– ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

За сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, суд призначив фігуранту покарання у вигляді 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна, яке належить йому на праві власності.

Також, стягнення із обвинуваченого моральної шкоди в сумі 1 000 000 гривень.

Відділ комунікації поліції Києва