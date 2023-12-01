12 років за ґратами проведуть ще два зрадники, які воювали проти ЗСУ під Авдіївкою та Бахмутом

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще два зрадники, які вступили до лав окупаційних військ рф та воювали проти України.

Обидва зловмисники потрапили у полон українських захисників під час запеклих боїв під Авдіївкою та Бахмутом.

За матеріалами української спецслужби суд призначив їм 12 років тюремного ув’язнення.

Одним із засуджених є бойовик з позивним «КВН», який напередодні 24 лютого 2022 року приєднався до окупаційних угруповань Південного військового округу росії.

Там його зарахували до складу 5-ї мотострілецької бригади країни-агресора, видали автомат Калашникова та боєприпаси до нього.

На початку повномасштабного вторгнення рф він будував фортифікаційні укріплення росіян на Херсонському та Миколаївському напрямках.

Згодом зрадник брав безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони під Мар’їнкою та в районі Красногорівки на Донеччині.

Інший бойовик на прізвисько «Кондрат» перебував у складі одного з окупаційних угруповань рф на посаді гранатометника.

У лавах загарбників він спочатку облаштовував російські укріпрайони та блокпости поблизу Сєвєродонецька у Луганській області.

Потім фігурант обстрілював бойові позиції українських захисників неподалік Кліщіївки на Донеччині.

На підставі зібраних доказів суд визнав обох зловмисників винними за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України