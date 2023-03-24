12 судимість: на Прикарпатті рецидивістку з Черкащини засудили ще до 5 років ув’язнення за крадіжку
За участі прокурорів Долинського відділу Калуської окружної прокуратури суд визнав уродженку Черкаської області винною у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст.185 КК України).
Вироком суду їй призначено покарання – 5 років позбавлення волі. Для засудженої це вже дванадцятий вирок.
У суді доведено, що 39-річна жінка під час перебування в одному із магазинів у м. Долина, скориставшись відсутністю продавчині, викрала із каси кошти. Вона відволікла продавчиню, щоб та зробила їй каву, а сама зайшла за прилавок і викрала частину виручки.
В ході судового розгляду вона відшкодувала завдані збитки .
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.
Івано-Франківська обласна прокуратураTweet