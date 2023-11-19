12 та 15 років позбавлення волі за вбивство чоловіка групою підлітків – вирок залишено без змін

За принципової позиції прокурорів Чернігівської обласної прокуратури Київським апеляційним судом відхилено апеляційні скарги обвинувачених та їх захисників на вирок Деснянського районного суду м. Чернігова, яким двох місцевих мешканців засуджено до 12 та 15 років позбавлення волі за умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб та замаху на вбивство двох осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 15, п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 КК України). Їх зобов’язано виплатити потерпілим відшкодування заподіяної шкоди у розмірі понад 1,6 млн грн.

Прокурором доведено, що у жовтні 2021 року двоє юнаків спільно з двома неповнолітніми, яких наразі оголошено у міжнародний розшук, на території мікрорайону Масани в м. Чернігові вбили 31-річного місцевого жителя шляхом побиття та заподіяли тілесні ушкодження його 33-річному товаришу.

Вирок набрав законної сили.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури