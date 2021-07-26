$12 тис. за незаконне переміщення товарів через кордон – на Харківщині затримано офіцера-прикордонника

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил викрито начальника одного з підрозділів Харківського прикордонного загону під час одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, підполковник з метою одержання неправомірної вигоди організував канал незаконного переміщення через державний кордон України з Російською Федерацією товарів народного споживання. При цьому сума «оплати» за один куб товару становила 1500 дол США. Встановлено, що військовослужбовець отримав від громадянина неправомірну вигоду на загальну суму 12700 дол США.

Службову особу затримано в порядку ст. 208 КПК України. Затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

На даний час проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення корупційного злочину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється територіальним управлінням ДБР, розташованим у місті Полтаві, за оперативного супроводу співробітників головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора