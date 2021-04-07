$12 тис. за призначення на посаду – на Буковині під час спроби надати хабар затримано гендиректора медустанови

За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури генерального директора одного з медичних закладів регіону викрито під час надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України).

За даними слідства, генеральний директор медзакладу запропонував службовим особам Чернівецької обласної ради 12 тис доларів США за укладення контракту про безстрокове призначення його на посаду.

Правоохоронці затримали посадовця в порядку ст. 208 КПК під час передачі всієї суми коштів. Наразі йому повідомлено про підозру.

Заходи з викриття проводилися прокурорами спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора