$12 тис. за незаконний перетин кордону військовозобов’язаними – в організації схеми викрито ще одного адвоката

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури у межах кримінального провадження за фактом незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон, повідомлено про підзору п’ятій учасниці організованої групи – столичній адвокатесі, яку викрито в організації та керівництві злочинною схемою, підробленні офіційних документів та здійсненні несанкціонованих дій із інформацією, яка оброблюється у автоматизованих системах (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362 КК України).

Як встановлено досудовим розслідування, після введення обмежень на виїзд за кордон чоловіків призовного віку в умовах воєнного стану, група осіб за грошову винагороду розробила та впровадила механізм виготовлення підроблених лікарських документів, за допомогою яких військовозобов’язані чоловіки могли безперешкодно перетинати державний кордон України.

Вартість вказаних «послуг» становила 12 тис. доларів США з особи.

Організатором схеми виявилася столичний адвокат. На початку серпня 2022 року зловмисницю затримали «на «гарячому» під час одержання коштів. Керівником Київської міської прокуратури їй було повідомлено про підозру.

За результатами досудового розслідування правоохоронці встановили причетність до злочинної схеми ще трьох осіб, у тому числі медика, яким 19.10.2022 повідомлено про підозру.

У ході подальших слідчих дій встановлена співорганізатор схеми – ще одна столична адвокатка, яка стала п’ятою підозрюваною у згаданому кримінальному провадженні.

За даними слідства, учасники організованої групи причетні до незаконного переправлення через державний кордон України мінімум трьох осіб, обставини щодо яких задокументовано в ході здійснення досудового розслідування.

Наразі слідчі дії у кримінальному провадженні тривають. Встановлюються інші особи, які також можуть бути причетними до цього злочину.

Викрито протиправну діяльність прокурорами спільно зі слідчими ГУНП у м. Києві за матеріалами та у взаємодії з управлінням міграційної поліції ГУНП у м. Києві та ДКІБ СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура