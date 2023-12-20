₴12 тис. за сприяння у реєстрації транспортного засобу – повідомлено про підозру зловмиснику

За процесуального керівництва Голосіївської та Подільської окружних прокуратур м. Києва затримано та повідомлено про підозру чоловіку за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення представниками одного з територіальних сервісних центрів РСЦ ГСЦ МВС щодо безперешкодної реєстрації транспортного засобу (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За матеріалами слідства, фігурант кримінального провадження повідомив громадянину, який мав намір зареєструвати транспортний засіб, що неможливо отримати електронний талон на обслуговування у територіальному сервісному центрі МВС, але за 12 тис. грн він пообіцяв вирішити це питання.

У ході контролю за вчиненням злочину фігуранта затримали у порядку ст. 208 КПК України під час отримання обумовленої суми в обмін на документ про реєстрацію транспортного засобу.

Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до вчинення цього злочину.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Досудове розслідування здійснюється групою слідчих СВ Подільського та Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві за оперативного супроводження ДВБ НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської міської прокуратури