$12 тисяч – Адвокатку викрили в організації злочинної схеми незаконного перетину кордону військовозобов’язаними

Правопорушниця організувала виїзд за кордон чоловіків призовного віку шляхом надання їм підроблених довідок військово-лікарської комісії з фіктивним діагнозом хвороби. Міграційні поліцейські та слідчі задокументували незаконну діяльність правозахисниці. За скоєне їй загрожує до дев’яти років тюремного ув’язнення.

У ході реалізації оперативної інформації правоохоронці управління міграційної поліції у м. Києві спільно зі слідчими столичного главку, працівниками Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України та за процесуального керівництва Київської міської прокуратури затримали жінку, яка займалась організацією перетину державного кордону військовозобов’язаними. За даним фактом розпочато досудове розслідування.

Як стало відомо, жінка разом зі спільниками організувала злочину схему безперешкодного перетину державного кордону України, а саме – передавала довідки військово-лікарської комісії з фіктивним діагнозом хвороби, що дає чоловікам призовного віку можливість відстрочки від мобілізації. Правоохоронці викрили жінку під час отримання нею частини грошей у сумі 2 000 тисячі доларів США.

Загалом вартість усієї «послуги» 44-річна адвокатка оцінювала у 12 000 доларів США. Її затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції Києва повідомили жінці про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 332 – незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою, ч. 3 ст. 358 – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Тепер їй загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Також поліцейські готують клопотання до суду про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі тривають заходи із затримання та притягнення до кримінальної відповідальності й інших учасників злочинної схеми. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва