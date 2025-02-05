₴120 млн. несплачених податків за ввезення в Україну тютюнових виробів – судитимуть двох співробітників Чернівецької митниці

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох службовців одного з митних постів Чернівецької митниці Держмитслужби за фактами перевищення службових повноважень, та співучасті в ухиленні від сплати податків за ввезення в Україну тютюнової продукції, службового підроблення та перевищення службових повноважень (ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 27, ст. 227, ч. 2 ст. 27, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 365 КК України).

Слідство встановило, що інспектори митниці налагодили незаконну схему ввезення тютюнових виробів в Україну. Вони вносили в систему «Інспектор» неправдиві дані про транспортні засоби, які нібито транзитом проїжджають митну територію України без вантажу. Насправді ж у причепах перевозили тютюнові вироби.

За такою схемою митники «оформили» три вантажівки, у яких нелегально перевозили понад 3,6 млн пачок цигарок.

До державного бюджету не надійшло понад 120 млн грн податків та митних платежів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ТУ ДБР, розташованого в місті Хмельницькому, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора