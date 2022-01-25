120 тисяч хабаря за відчуження майна – на Прикарпатті викрили посадовців оборонного ДП

Затримали одного із фігурантів під час отримання частини неправомірної вигоди.

Викрили протиправну діяльність посадових осіб державного підприємства оперативники управління в Івано-Франківській області спільно зі слідчими обласної поліції. Під час слідства поліцейські задокументували факт вимагання зловмисниками 120 тисяч гривень неправомірної вигоди. За вказану суму обіцяли посприяти у продажі обладнання та у безперешкодному його вивезенні з території заводу.

25 січня одного з посадовців затримали під час отримання 105 тисяч грн. В цей час відбувалося відвантаження обладнання, що знаходилося на балансі заводу. Вирішується питання про затримання його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошення про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Після проведення необхідних процесуальних дій вирішуватиметься питання про повідомлення про підозру другому посадовцю.

Заходи з викриття проводилися за участі управління СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України