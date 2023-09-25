1200 доларів за операцію: двох лікарів однієї з одеських клінічних лікарень викрили у хабарництві

Завідувач нейрохірургічного відділення та нейрохірург взяли з пацієнта неправомірну вигоду за операцію, яка мала б бути проведена безкоштовно. У правопорушників вилучили речові докази. Їм загрожує від штрафу до позбавлення волі.

Слідчі відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 спільно зі співробітниками Управління СБУ в Одеській області встановили, що під час медичного обстеження 48-річного чоловіка йому було повідомлено про необхідність проведення операції та сплати за неї й подальше післяопераційне лікування 1200 доларів США, не дивлячись на те, що таке лікування повинно було бути для пацієнта безкоштовним. Для підсилення доцільності сплати грошової винагороди хворого запевнили, що хірургічне втручання необхідно робити швидко і для нього негайно знайдуть місце у щільному графіку операцій.

Не отримавши грошей відразу, пацієнту нагадали про них ще раз після хірургічного втручання.

Правопорушників викрили, щойно нейрохірург отримав від громадянина очікувану неправомірну вигоду і за попередньою змовою з завідувачем нейрохірургічного відділення розділив її із ним порівну.

Під час санкціонованих обшуків у кабінетах фігурантів правоохоронці вилучили по 600 доларів США, отримані ними у протиправний спосіб, та інші речі, що становлять інтерес для слідства.

За наявності достатніх доказів, зібраних правоохоронцями, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігурантам про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 354 Кримінального кодексу України, а саме в одержані працівником підприємства, який не є службовою особо, неправомірної вигоди, за вчинення дії з використанням становища, яке займає працівник на підприємстві, поєднаного із вимаганням неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, в інтересах того, хто надає таку вигоду. Такі дії караються штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 8500 до 12750 гривень, або громадськими роботами на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Наразі слідчі клопочуть щодо обрання судом підозрюваним запобіжного заходу.

Слідство триває.

Відділ поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1