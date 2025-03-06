$12000 за демобілізацію – в Одесі затримали посадовця військової частини

Вплинути на членів військово-лікарської комісії для звільнення із військової служби пропонував один з посадовців військової частини. Працював після отримання половини суми авансу. А щоб мінімізувати ризик затримання правоохоронцями «на гарячому» придумував схеми отримання грошей.

На протиправній оборудці оперативники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили начальника структурного підрозділу однієї з військових частин Одеси. Він намагався нажитися на охочих звільнитися з військової служби.

Внутрішня безпека поліції задокументувала, як в одному з випадків зловмисник запропонував солдату свою допомогу при проходженні військово-лікарської комісії для визначення непридатності до служби. Мовляв, має виходи на членів комісії, а тому з легкістю «організує» потрібний діагноз для демобілізації.

Вартість такої допомоги посадовець-військовий оцінив у 12 тисяч доларів. Але братися за справу пообіцяв лише після надання йому половини суми у якості авансу. Іншу ж частину забажав отримати – після вирішення питання.

Ділок навіть розробив власну схему «безпечного» одержання неправомірної вигоди. Він дав «клієнту» паперовий конверт та пакет. У конверт наказав покласти гроші та написати на ньому спеціальну абревіатуру. Після цього військовослужбовець мав залишити пакунок з грошима на прохідній під виглядом документів для іншого військового.

Оперативники ДВБ та слідчі ДБР, розташованого у м. Миколаєві, затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Санкція інкримінованої статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері Південного регіону.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України