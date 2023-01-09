$12000 за незаконний перетин кордону: на Закарпатті затримано організаторів «трансферу»

Організаторам незаконного каналу переміщення може загрожувати до 9-ти років позбавлення волі.

До організації незаконного каналу причетні троє мешканців Мукачівського, Берегівського та Хустського районів. За допомогою так званого «сарафанного радіо» вони знаходили чоловіків призовного віку, які намагаються виїхати за кордон. Групи збирали по три особи, а потім, знаючи місцевість, забезпечували їм перехід кордону повз офіційні пункти пропуску.

6 січня оперативники Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області та слідчі Ужгородського районного управління поліції спільно з працівниками військової контррозвідки УСБУ затримали трьох фігурантів під час спроби переправити осіб до Угорщини. За свої послуги повинні були отримати 12 000 доларів США винагороди від одного з ухилянтів. На місці затримання було проведено огляд автомобілів фігурантів та виявлено 2700 доларів США, 12 тисяч чеських крон, чорнові записи, засоби зв’язку. Автомобілі затриманих вилучено.

Двом фігурантам оголошено підозру за ч. 2 ст. 332, а третьому спільнику за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави більше 120 тисяч гривень за особу та поміщені в ізолятор тимчасового тримання.

Заходи проводилися за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України